ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਓਮੀਕਰੋਨ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ (Omicron strain of corona virus in India) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ (Infected with the Omicron strain) ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੇਸਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ Omicron ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 33 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਪਟਾਊਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ (Infected with the Omicron strain) ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੋਂਬੀਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ 'ਚ ਵੀ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 2821 ਯਾਤਰੀ ਮੁੰਬਈ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਰਾਜਸਥਾਨ (Rajasthan) ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (South Africa) ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ 5 ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।