ਬਾਲਾਘਾਟ: ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਂਗ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ (Horse riding like King Maharaja) ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 'ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕਡੋਪੇ ਦੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੋੜੇ ਦੀ (Lalit Kumar goes to school with horse riding ) ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ: ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਲਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ (Sixth standard student in Lalit School Khairlanji) ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਨਿਹਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਲਿਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਬਣਾਇਆ।

ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ: ਲਲਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ( go to school with great pride riding on a horse) ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਘੋੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਲਿਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਲਿਤ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ: ਬਾਲਾਘਾਟ ਤੋਂ ਈਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਲਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਧੁਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ।" ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਲਲਿਤ ਦਾ ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ।

ਲੜਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਕਬਾਇਲੀ ਵਨਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ( little boy from Vananchal region is an inspiration) ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਾਇਲੀ ਵਨਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ।