ਨਾਲੰਦਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਰਦਾਰ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਇੱਕ (Five boyfriends and one girlfriend) ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਜਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸ਼ਰਮਾ (75) ਦਾ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਅਸਥਾਵਨ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਟੈਂਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਤਲ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ: ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ (Five persons were arrested by the police) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੋਮਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਨੂੰ ਦੇਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੀਨੂ ਦੇਵੀ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਨੂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

30 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ 4 ਬਜ਼ੁਰਗ: ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦਾ ਸਟਾਲ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਪੀਨੂ ਦੇਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨੰਦਨ ਪ੍ਰਸਾਦ (75 ਸਾਲ), ਸੂਰਿਆਮਣੀ ਕੁਮਾਰ (60 ਸਾਲ), ਵਾਸੂਦੇਵ ਪਾਸਵਾਨ (63 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਫ਼ ਲੋਹਾ ਸਿੰਘ (62 ਸਾਲ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਦੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।

ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼: ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਰਾਉਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ (Enter the fifth lover in the horror story) ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੀਨੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚੌਕ 'ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕ ਉਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਨੂੰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸ਼ਰਮਾ (75) ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ: ਮ੍ਰਿਤਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੀਨੂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ (All four had illicit relations) ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੀਨੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਨੂ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਰੇ ਪਾਗਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

'ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ': ਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੀਨੂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਗਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ।ਔਰਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ।

ਰੰਗੀਨ ਮਿਜਾਜ਼ 4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਕਲੇ ਕਾਤਲ: ਕਤਲ ਦੀ ਰਾਤ (18 ਅਕਤੂਬਰ 2022) ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੀਨੂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸ਼ਰਮਾ (75 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਚਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮਿੱਠੂ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

30 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਗ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਚਾਰ ਪਾਗਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਪਾਗਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਨੂ ਦੇਵੀ (30 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਬੀਘਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਤੁਬਚੱਕ ਵਾਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨੰਦਨ ਪ੍ਰਸਾਦ (75 ਸਾਲ), ਅਸਥਾਵਨ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸਥਾਵਨ ਵਾਸੀ ਸੂਰਿਆਮਣੀ ਕੁਮਾਰ (60 ਸਾਲ), ਵਾਸੂਦੇਵ ਪਾਸਵਾਨ (63 ਸਾਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ) ਮਾਨਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਬੀਲਾਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਵਨ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਨਾਰਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਫ ਲੋਹਾ ਸਿੰਘ (62 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਲੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ- 'ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ': ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ (Exposing the murder case) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।