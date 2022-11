ਬੇਮੇਟਾੜਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ (A minor girl committed suicide by hanging) ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ (Rape followed by murder) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੁਰਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ : ਮਾਮਲਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ (10 year old girl committed suicide ) ਕਰ ਲਈ (ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਤਵਾਲੀ)। ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (Confirmation of rape and murder) ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ

ਜਾਂਚ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਸ: ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ (The accused confessed his crime) ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਦੀ (Addicted to watching porn videos) ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ।ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ।ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਲੜਕੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਂਸ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ: ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਦੁਰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ : ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।