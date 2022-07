ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਦੇਵਾਸ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਇਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਨਗਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰੀਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਦੈਨਗਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ 11 ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੇਵਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਜ਼ਾ

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਵਰਾਇਆ ਕਹਿਰ: ਮਾਮਲਾ ਦੇਵਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਉਦਯਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਰਪਦਾਵ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਔਰਤ 24 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਦੈਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਔਰਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਉਥੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਰਹੇ ਲੋਕ: ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰੀਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

11 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ, 9 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ: ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਧੀਕ ਐੱਸ.ਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ-''ਉਦੈਨਗਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਤੀ ਮੰਗੀਲਾਲ ਸਮੇਤ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ". ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।(Brutality with Tribal Woman) (Carried her husband on shoulder and walked in village) (Video goes viral)

