ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਲੋਢਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਅਕਬਰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੇਖ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। (ਆਟੋ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਫੋਟੋ)

ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ : ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੀੜਤ ਸ਼ੇਖ ਅਕਬਰ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

