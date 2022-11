ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ (Months old illness blinded him) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਘੋਸ਼ ਦਾ (Journey of Shivani Ghosh) ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜਤਾ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ |

ਪਿਤਾ ਅਸੀਮ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ: ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ (Village Krishna Nagar of West Bengal) ਹੈ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਮ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਹਨ। ਅੰਮਾ ਸੁਜਾਤਾ ਇੱਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ

ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ (Advice on sending to an orphanage) ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ: ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 'ਟੈਗੋਰ ਵਿਜ਼ਨ' ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਡੀ ਐਲਬਮ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ (Kolkata Akashwani and All India Radio) ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਰੋਲ ਮਾਡਲ' ਅਤੇ ਕਲਰਜ਼ ਬੰਗਲਾ ਚੈਨਲ ਦਾ 'ਟੈਲਨਟੀਨੋ' ਸਰਵੋਤਮ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਰਬਿੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੂਪਸੀ ਬੰਗਲਾ, ਈਟੀਵੀ, ਚੈਨਲ ਵਨ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ FM ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਬਿੰਦਰਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੋਕਲ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਗਾਇਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।