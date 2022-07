ਜੈਪੁਰ: ਉਦੈਪੁਰ ਕਾਂਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਏਟੀਐਸ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ (Minister of state for home on Udaipur murder) ਸੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਰਿਹਾ (Minister of state for home on Kataria) ਹੈ।









ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਘੋਟਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।











ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਉਦੈਪੁਰ ਹੱਤਿਆ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ









ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਰਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ : ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈੱਲ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।











ਭਾਜਪਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।











