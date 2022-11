ਕਰਨਾਟਕ: ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜ ਦੇ ਕਦਾਬਾ ਤਾਲੁਕ (Kadaba Taluk of South Kannada) ਦੇ ਕਾਲੇਮਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਲੱਭੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਫਾ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਮੇਗੈਲਿਥਿਕ ਗੁਫਾ (Belonging to an Iron Age or Megalithic cave) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ: ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕੀ ਸੁੰਦਰਰਾਮ ਸ਼ੈੱਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀ. ਮੁਰੂਗੇਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ਮੂਡੂਬਿਦਿਰਾ ਨੇੜੇ ਮੂਡੂ ਕੋਨਾਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਡਾਗੂ ਵਿੱਚ ਹੇਗਗਦੇਹੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਦਲਿੰਗਪੁਰਾ ਦੇ ਮਕਬਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੇਗੈਲਿਥਿਕ ਕਬਰਾਂ (Megalithic tombs) ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਰਲ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਿਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ (Red pottery) ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਰਗੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਘੜਾ ਲਗਭਗ 10 ਇੰਚ ਉੱਚਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਲਗਭਗ 7.5 ਇੰਚ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਢੱਕਣ 8.5 ਇੰਚ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਲਾਲ ਬਰਤਨ ਮਾਪਦੇ 19 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 22 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 23.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਲਾ ਘੜਾ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚਾ , 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੈਪ। ਕਾਲੇਂਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲਾਲ ਢੱਕਣ, ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕੱਪ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਲੈਂਪ ਫਲੈਟ ਬੋਟਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਫਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਭੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਢਲਾਣ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਮਾਰਧਾਰਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਾਬਾ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਐਡਮੰਗਲਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ । ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਗੁਫਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਗੁੰਬਦ ਵਰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਗੌੜਾ ਬਾਲਦਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਫਾ ਦੀ ਖੋਜ 19 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋ.ਮੁਰੂਗੇਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਫਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਲੀਆ, ਐਨਮਾਕਾਜੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇਂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਡੋਲਾ, ਜੋ ਤੁਲੁਨਾਡੂ (ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜ), ਕੋਟੀ ਅਤੇ ਚੇਨਨਯਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਦਾਰੂ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਵੀ ਤੁਲੂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।

