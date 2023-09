ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (The gates of many stations of Delhi Metro will remain closed)

ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਟਰੋ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀਵੀਆਈਪੀਐਸ ਰੂਟ/ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਭੀਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਪਲੇਸ, ਮੁਨੀਰਕਾ, ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ, ਆਈਆਈਟੀ, ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੇਟ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1,2,3, ਕੈਲਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2, ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1,2,3,4, ਜੰਗਪੁਰਾ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1,3, ਆਸ਼ਰਮ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1,3, ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1,3, 4,5,6, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2, ਹੌਜ਼ ਖਾਸ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1,2,4, ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3,4 ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਲਮ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3 ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1, 2, 5 ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।