ਮੰਗਲੁਰੂ: ਮੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ (Four female students of engineering college) ਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਰਕੇ ਪਾਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮੁਅਤਲ

ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮੁਅੱਤਲ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਡਾਂਸ ਕਲਿੱਪ(17 second dance clip) ਨੂੰ 'ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਂਟ ਜੋਸੇਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੀਓ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ (The female students were suspended) ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਚਾਨਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਗੀਤ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਲਿੱਪ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬੁਰਕਾ ਕਾ ਮਜ਼ਾਕ' ਕਿਹਾ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (Dance not part of approved program) ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।