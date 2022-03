ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ ਊਨਾ: ਉਪਮੰਡਲ ਅੰਬ ਦੇ ਪਿੰਡ (road accident in una) ਪੰਜੋਆ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (two person die in una) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ

ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 30 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਬ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ (civil hospital amb) ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੰਬ 'ਚ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ (hola mohalla mela in amb) ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪੰਜੋਆ ਵਿਖੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਡੀਸੀ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ।

ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ (42 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੌਰ (40 ਸਾਲ) ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ।

ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲ-ਵਾਹਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਡੀਸੀ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ (dc una raghav sharma on accident) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਦਿਲ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ