ਗੋਪਾਲਗੰਜ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਪੀ ਕੇਂਦਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੀਐਸਪੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰੇਆਮ (Loot in CSP center) ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਕੁੰਠਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ SBI ਦੇ CSP ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ (Loot In CSP At Gopalganj) ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।











SBI ਦੇ CSP ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ, ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ





"ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।" ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਪੀੜਤ, ਸੀਐਸਪੀ ਸੰਚਾਲਕ











ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ : ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ (Loot in CSP center of SBI in Gopalganj Bihar) ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵੈਕੁਂਥਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੂਤਾਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਸੀਐਸਪੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਸੀਐੱਸਪੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।













ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ: ਸੀਐਸਪੀ ਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖੇ 5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਡਰੈੱਸ ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਸਆਈ ਰਾਧਿਕਾ ਰਮਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀਐਸਪੀ ਅਪਰੇਟਰ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਭੀੜ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਗਈ।







