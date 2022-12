ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, 2022 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਸਾਲ ਸੀ - ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ - ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਫਲ (Women of substance who brought laurels to India) ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ।





ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਲੇਖਕ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਲ 'ਸੈਂਡ ਦੀ ਕਬਰ' ਲਈ ਬੁਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਕਤਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੇਂ ਪਹਿਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ - ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।







ਰਾਜਨੀਤੀ (Politics) : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੰਗ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਭਾਰਤ ਦੀ 15ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੇ 2015 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ - ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ - ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਹਿਜਾਬ ਪੋਸਟਰ ਗਰਲ, ਜਿਸਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਪਹਿਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਤੋਂ ਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।







ਖੇਡ (Sports) : 2022 ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨਿਖਤ ਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ 2022 IBS ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਤਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸ਼ੁਕੀਨ) ਮਹਿਲਾ ਯੂਥ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਸਟਾਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ (Indian Player PV Sindhu) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਟਾਰ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਟ ਨਾਲ ਜੂਝਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ BWF ਮਹਿਲਾ ਪੈਰਾ-ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ 2022 ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਰਾ-ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ SU5 ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਮਾਨਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਓਲੰਪਿਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਨੂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਤਗ਼ਮਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ FIH ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈਵੈਂਟ, 2023-24 ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ।







ਸਾਹਿਤ: ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ 'ਰੇਟ ਸਮਾਧੀ' ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਿਲ ਗੁਇਮੇਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗਲਪ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ (International Booker Prize for Tomb of Sand) ਨਾਨ-ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿਵਾਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਲੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ (Geetanjali Shree Indian author and novelist) ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।

ਫਿਲਮਾਂ: ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਪਾਦੂਕੋਣ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ (FIFA World Cup Trophy) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਜੋਨਸ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਰਾਮਾ ਲੜੀ (Quantico 2015) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਿੰਗ (Deepika Padukone jury at Cannes Film Festival ) ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਵਿੱਚ 'ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਰੋਮਾਂਟਿਕ' ਅਤੇ 'ਦਿ ਮੈਟਰਿਕਸ ਰੀਸਰੈਕਸ਼ਨ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਪੜਾ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।







ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਸਰਗਮ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਵਰਲਡ 2022 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, 63 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਵਰਲਡ 2021 ਸ਼ੈਲਿਨ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੈਸਟਗੇਟ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ (Sargam Koushal was named Mrs World 2022) ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਤਾਜ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ।









ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਿਰੀਸ਼ਾ ਬੰਦਲਾ, ਇੱਕ ਏਰੋਨਾਟਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ 2021 ਯੂਨਿਟੀ 22 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਗਈ - ਵਰਜਿਨ ਗੈਲੇਕਟਿਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੂਡ ਸਬ-ਔਰਬਿਟਲ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਸਿਰੀਸ਼ਾ ਹੁਣ Virgin Galactic ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ VG ਦੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।







ਕਾਰੋਬਾਰ: ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ (story on business Womens) ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਕੁੱਲ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਫੋਰਬਸ ਦੀ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (ਰੈਂਕ 36), ਬਾਇਓਕਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਿਰਨ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ-ਸ਼ਾਅ (ਰੈਂਕ 72), ਨਿਆਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਾਇਰ (ਰੈਂਕ 89) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। , ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ (ਰੈਂਕ 53), ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ (ਰੈਂਕ 54), ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਮਾ ਮੰਡਲ (ਰੈਂਕ 67)। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ-ਸ਼ਾਅ ਅਤੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੱਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਦਮੀ: ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮੈਨ 2022 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ਼ਜ਼ਲ ਅਲਗ, 34, ਹੋਂਸਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਗਾ, ਐਕੁਆਲੋਜੀਕਾ, ਦ ਡਰਮਾ ਕੋ ਅਤੇ ਮਾਮਾਅਰਥ (Mamaearth) ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਨ।

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸੋਮਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਹੈ।

ਨਮਿਤਾ ਥਾਪਰ, ਏਮਕਿਊਰ ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਨਮਾਨਤ ਉੱਦਮੀ ਹਨ। ਥਾਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ 'ਅਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਵਿਦ ਨਮਿਤਾ ਥਾਪਰ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੋੜਾਂ' ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਬੌਧਿਕ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਰੁਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 'ਲੀਡਿੰਗ ਵੈਲਥ ਵੂਮੈਨ 2021' ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 84,330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।







ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ: ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਫਲ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਸਨੇਹਾ ਜਵਲੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਜਦੋਂ ਸਨੇਹਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਦਸੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ, ਸਨੇਹਾ ਜਵਲੇ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ - ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ। ਜਵਾਲੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।





ਬਹਾਦੁਰ ਮਾਂ: ਕਿਰਨ - ਸਪਿਰਿਟ ਮਦਰ - ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਧੀ 'ਚ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਝਿੜੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਚੀਤੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਚੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਬਾੜੇ ਅੰਦਰ ਲੈਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਾਦੁਰ ਮਾਂ ਨੇ ਚੀਤੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਹੱਥੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਲਿਨੀ: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸੀ। ਬਦਨਾਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ, ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ, 1991 ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ LTTE ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।









ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੂਫਾਨ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਸੀ। ਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 31,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। 37 ਸਾਲਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਠੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Look Back 2022 : ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ PFI ਉੱਤੇ ਬੈਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਕਰਾਰ