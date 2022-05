ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ/ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਕਸ਼ੀਪਦਾਰ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਡੰਕਿਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਜਿੰਦਾ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਬੰਬ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 3000 ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 350 ਪੈਰਾ ਬੰਬ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਗਏ।

ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਕਸ਼ੀਪਦਾਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਸ਼ੂ ਭੋਗਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਟੀਆਈ ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਪੈਰਾ ਬੰਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਰਾ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਂਗ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਖਿਡੌਣਾ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਸ਼ੀਪਦਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਲੈ ਆਏ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ (Children were playing with bombs in Dantewada)। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ।

ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਬੱਚੇ: ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ (Alive bomb in Dantewada Anganwadi center)। ਬੰਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੀਡੀਐਫ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੀ.ਡੀ.ਐਫ ਨੇ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡੰਕਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਣੇ।

