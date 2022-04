ਬਰੇਲੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਰਗੰਜ (Mirganj of the district) ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ (Rape) ਕੀਤਾ। ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ (Protection of Sexual Offenses Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੰਨਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਰਗੰਜ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਦੂਰ ਇੱਕ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਗੁਆਂਢ ਦੀ 7 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 7 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਰ ਫਰੀਨ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।

ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ (Forced rape) ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਵੱਧਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੰਨਰ ਫ਼ਰੀਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਯਾਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

