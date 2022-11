ਬੇਗੂਸਰਾਏ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ (Train accident was averted in Begusari ) ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਗੂਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀ (Keyman saw broken rail track in Begusari) ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ:- ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟਰੇਨ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰੌਨੀ-ਕਟਿਹਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਖੋ ਅਤੇ ਦਾਨੌਲੀ ਫੁਲਵਾਰੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕ ਪੋਲ ਨੰਬਰ 155 ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ 10 ਇੰਚ ਟ੍ਰੈਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੀਮਨ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੇਨ ਰੁਕ ਗਈ।

ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਇਕ ਘੰਟਾ ਲਖਮੀਨੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੀ :- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲਖਮੀਣੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ।

"ਲੱਖਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖਮੀਨੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ" - ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ

