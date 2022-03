ਨਵਾਦਾ: ਘਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ (IIT Preparation In Jail) ਸੰਵਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਾਦਾ ਮੰਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਕੌਸ਼ਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ (Kaushalendra From Nawada Qualified IIT-JAM Exam From Jail) ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ 54ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਨਵਾਦਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਸ਼ਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸਲੀਗੰਜ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੋਸਮਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਸਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੰਜੇ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦਾ 45 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 54ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਸਟ ਫਾਰ ਮਾਸਟਰ (IIT-JAM) ਹਰ ਸਾਲ IITs ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 2 ਸਾਲਾ ਐਮਐਸਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

