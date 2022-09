ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: 2 ਅਕਤੂਬਰ, ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ (Kashmir valley) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ((The first electric train) )ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੇਨ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 137 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਨਹਾਲ-ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (Electric train services) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ (You can get relief from air pollution) ਅਤੇ ਰੇਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ (The rent will also be less) ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 137 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬਨਹਾਲ-ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲਿੰਕ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਫਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਡਗਾਮ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 1,271 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਪੋਰ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 305 ਖੰਭੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ 324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ (The overall cost is estimated to be Rs 324 crore) ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਡਗਾਮ ਅਤੇ ਮਝੋਮ, ਮਝੋਮ ਅਤੇ ਪਾਟਨ, ਪਾਟਨ ਅਤੇ ਹਮਰੇ, ਹਮਾਰੇ ਅਤੇ ਸੋਪੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੰਭੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਨਹਾਲ ਤੱਕ ਰੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਨਹਾਲ ਤੱਕ ਰੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (Railway Officer) ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੇਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ।

