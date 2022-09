ਕੰਨੌਜ/ਸ਼ਰਵਸਤੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਦਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ (Dalit boy beat up for touching feet of lord) ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ। ਇਸ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।

ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਾਏਮੀਰਾ ਚੌਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਚਲਾ ਗਿਆ (beat up for touching feet of lord Ganesha) ਤਾਂ ਬੱਬਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ

ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਾਏਮੀਰਾ ਚੌਕੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋ

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੰਨਾਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਉੱਤੇ (Dalit thrashed for touching water bottle) ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ (Dalit father beat up son in Shravasti) ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਜਾਮੁਨਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇਤੇ ਰੱਖੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।