ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਧੂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ (how to get job in national health mission uttar pradesh ) ਕਿਵੇਂ।

ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ

ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (job opportunity national health mission ) ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 2,980 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਧੂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (STS) (uttar pradesh job) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ Tuberculosis Laboratory Supervisor (STLS) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ upnrhm.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯੋਗਤਾ

ਕੀ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ?

ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ (job for graduate) ਤੁਸੀਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 07 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

NHM UP ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

ਕੁੱਲ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਘੰਟੇ (ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ) ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

