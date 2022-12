ਬਿਹਾਰ : ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 4 ਜ਼ਖਮੀ, JDU ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਮੰਡਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੋਸ਼ੀ

ਭਾਗਲਪੁਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਮੰਡਲ (JDU Leader Gopal Mandal) ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ (Allegation of land dispute) ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ (young man was shot in the head) ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ. ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਮੰਡਲ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ।

ਭਾਗਲਪੁਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ: ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (Jawaharlal Nehru Medical College) ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਟਨਾ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਚ. ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਰਾੜੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਡਲ (MLA Gopal Mandals son Ashish Mandal) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ।

JDU ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਘਟਨਾ 'ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ (Three people including a woman injured) ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬਰਾਰੀ ਪੁਲਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।