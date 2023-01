ਭਦਰਵਾਹ/ਜੰਮੂ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ 'ਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੇ (man staged an accident to avoid repaying loan caught in Haryana) ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 31 ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਭਦਰਵਾਹ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਡਸੂ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਇੱਕ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਕਾਰ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਸ਼ੱਕ: ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ (The case of car falling in Chenab) ਪਰ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਭੈਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਡੋਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BSF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਰਾਡਾਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਡਰੋਨ