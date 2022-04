ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸੰਪੋਰਾ ਮੇਡੀ-ਸਿਟੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ (eight firms to set up a hospital and medical college in Sampora Medi-City srinagar) ਕਰਨ ਲਈ 8 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪੋਰਾ ਮੈਡੀ-ਸਿਟੀ ਲਈ ਅੱਠ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ(Jammu and Kashmir govt has shortlisted eight firms for sampora medi-city) ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਡੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ (J&K admin approved two medi cities) ਸੀ।

ਸੰਪੋਰਾ ਮੈਡੀ ਸਿਟੀ ਲਈ 368 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੀਰਾਂਸਾਹਿਬ ਮੇਡੀ ਸਿਟੀ ਲਈ 100 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ(land identified in Miransahib Medi City in Jammu) ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ(Medi Cities will have medical colleges), ਹਸਪਤਾਲ, ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਆਯੂਸ਼ ਕੇਂਦਰ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਸਟਾਫ਼ ਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਠ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਸਪਤਾਲ, ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਿੱਲੀ ਟਰੱਸਟ 525.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 1000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1548 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਟਾਸਟਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਟ੍ਰੰਬੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਰੀਸ਼ਾ ਰਾਇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 82.79 ਰੁਪਏ, 603 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 558.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਡੀਵੀਐਸ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸ, ਅਤੇ ਰੈਡੀਐਂਟ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

