ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਉਤਰਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਂਦੇ (Jakhar leaves no stone unturned) ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Aamrinder Singh) ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ (Navjot Sidhu) ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ (CM Channi) ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਖੜ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (They went to offer pray at KedarNath Mandir) । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ (Harish Choudhary) ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ (Rana K.P.) ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ (Harish Rawat) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਸਿਆ ਤੰਜ, ਸਿੱਧੂ-ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰਾਵਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਰ ਮਨਾਵਣ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ, ਕਿਹੜਾ ਪੀਰ।’ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕਥਨ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਏ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

