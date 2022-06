ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਜਬਲਪੁਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦਾ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (Netaji Subhash Chandra Bose Medical College) ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ

ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ: ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਐਮਪੀਈਬੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਚਬਾ ਲਿਆ।

ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਬਣਿਆ ਡਾਕਟਰ : ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦਰਦ 'ਚ ਚੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕ। ਵਾਰਡ ਬੁਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲ ਚਬਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਰਦ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

