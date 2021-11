ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ(United Nations General Assembly) ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1978 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ(International Day of Solidarity with the Palestinian People 2021) ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1 ਦਸੰਬਰ 2005 ਦੇ ਮਤੇ 60/37 ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 29 ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਵੰਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

1977 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ 32/40 ਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1947 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮਤਾ 181 (II) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ(International Day of Solidarity with the Palestinian People 2021) ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ (1986 ਤੋਂ) ਯੂਨੈਸਕੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ।

ਫਲਸਤੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਉਭਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ 1975 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਅਰਬ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਤੇ 1988 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।

ਕੌਣ ਹਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ

ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਰਬ ਨਸਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ, ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 85,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।