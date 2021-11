ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ(International Day for the Elimination of Violence against Women) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ(ਵੀਰਵਾਰ) ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ-ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ

ਲਗਭਗ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਈ।

ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ "ਆਰੇਂਜ ਦਿ ਵਰਲਡ: ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅੰਤ!" ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਸੰਤਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ!

ਇਤਿਹਾਸ

ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ 1993 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ "ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ, ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਂਝੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 1981 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਰਾਬਲ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1960 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਫੇਲ ਟਰੂਜਿਲੋ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

20 ਦਸੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ 48/104 ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ 7 ਫਰਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ 54/134 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ(International Day for the Elimination of Violence against Women) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ।

ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।