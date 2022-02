ਇੰਦੌਰ: ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਦੇਵੀ ਅਹਿਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਉਡਣਦਸਤਾ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ (Theft in exam through bluetooth in Indore) ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਿਮ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਕਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਇਆ Bluetooth

ਨਕਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਦੇਵੀ ਅਹਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਮਜੀਐਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਫਾਈਨਲ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਏ.ਟੀ.ਕੇ.ਟੀ (ਸਬਜੈਕਟ ਬੈਕ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਵੀ ਅਹਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ: ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕਾਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਪੀਕੈਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚਿਪ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (Indore DAVV student copy in examination)।

ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਦੇਵੀ ਅਹਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ: ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

