ਮੁੰਬਈ: ਚੌਥੀ ਸਟੀਲਥ ਸਕਾਰਪੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਆਈਐਨਐਸ ਵੇਲਾ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 75' ਤਹਿਤ ਅੱਜ (25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ) ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ (INS Vela Submarine inducted in Indian Navy) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨੇਵਲ ਡਾਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਨਐਸ ਵੇਲਾ ਪਣਡੁੱਬੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪਣਡੁੱਬੀ ਆਈਐਨਐਸ ਵੇਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਵੇਲਾ ਵਿੱਚ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਨਐਸ ਵੇਲਾ ਵਿੱਚ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Vela is capable to complete the spectrum of operation) ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 75' ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਕਾਰਪੀਨ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ - ਕਲਵਰੀ, ਖੰਡੇਰੀ, ਕਰੰਜ - ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਚੌਥੀ ਸਟੀਲਥ ਸਕਾਰਪੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ

ਨੇਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਟੀਲਥ ਸਕਾਰਪੀਨ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ (Fourth steelth scorpion category submarine), INS ਵੇਲਾ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਮਜ਼ਾਗਨ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਨੇਵਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। INS ਵੇਲਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੂਪ 31 ਅਗਸਤ 1973 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਬਾ ਅਦ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮਲ

ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਈਐਨਐਸ ਵੇਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਗਨ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਨੇਵਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਕਾਰਪੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਲੰਬਾਈ 75 ਮੀਟਰ ਤੇ ਭਾਰ 1615 ਟੱਨ

ਆਈਐਨਐਸ ਵੇਲਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 75 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰ 1615 ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 35 ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 1020 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਮਨ ਜਹਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੇਲਾ

ਆਈਐਨਐਸ ਵੇਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 18 ਟਾਰਪੀਡੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਰਪੀਡੋ ਦੀ ਥਾਂ 30 ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਹਨ 16 ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 16 ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਐਨਐਸ ਵੇਲਾ ਦੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 17 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਡੌਕਯਾਰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸਟੀਲਥ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕ 'ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ' ਕਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।

ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਵੇਲਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

