ਕੈਂਡੀ : ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2023 ਦਾ ਮੈਗਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ (IND vs PAK Weather Report) ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਡੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕੈਂਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ (rain in the match between pakistan) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਚ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਂਡੀ 'ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਨਡੇ 'ਚ ਡਕਵਰਥ ਲੁਈਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20-20 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੀਆਂ 20-20 ਓਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 3 ਅੰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰ-4 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-4 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।