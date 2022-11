ਬਾਘਾ: ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਗਲੀਆਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲ (India Nepal border sealed for 72 hours) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ (Voting on 20th november in Nepal) ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

''ਨਵਲ ਪਰਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਤਾਰੀਕ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'' - ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੰਡਕ ਬਰਾਜ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨਿਰੀਖਕ, ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. 21ਵੀ' ਵਹਿਨੀ

Nepal Election 2022

ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲ ਰਹੇਗੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਲ ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਟੈਂਕਰ, ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਲਮੀਕੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਗੰਡਕ ਬੈਰਾਜ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਏਪੀਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਡਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

