ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2022 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1901 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਵਜੋਂ (2022 to be fifth warmest year for India since 1901 IMD) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1901 ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ (India Meteorological Department ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 0.51 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1981-2010 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ।

ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.71 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 0.71 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 - ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ -0.04 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਆਮ ਸੀ।

ਕਈ ਅਸਧਾਰਨ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਵਾਪਰਿਆ: ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (Heat during March to May before monsoon) ਤਾਪਮਾਨ 1.06 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1971-2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦਾ 108 ਫੀਸਦੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1965-2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 11.2 ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰਵਾਤੀ (Three cyclonic storms in the North Indian Ocean) ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ 12 ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ, ਗਰਜ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (Climate change in the Indian Ocean) ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾਡ੍ਰੌਟਸ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹ।

ਅਧਿਐਨ 10,000 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ 10,000 ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ: ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 18,000 ਤੋਂ 15,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ (Atlantic Ocean) ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਲੂਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਈਪੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ (ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਪੱਛਮ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ: ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ-ਪੱਛਮੀ ਡੋਪੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੇਡੀਐਂਟ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੇਡੀਅੰਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਵਰਖਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ: ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਜੇਮਜ਼ ਰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।"

ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਖੋਜਕਾਰ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮੀ ਡਾਈਪੋਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਨੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਬਾਈਪੋਲਰ (Temperature of the Indian Ocean) ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਾਵਾ ਅਤੇ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਲਟ ਸਿਰੇ 'ਤੇ, ਇਥੋਪੀਆ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 17,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਝੀਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਖੋਜਕਰਤਾ ਜ਼ਿਆਓਜਿੰਗ ਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਵੱਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡਾਈਪੋਲ ਖੁਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸਾਲ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਭੂਰਾ ਧਰਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (Department of Environment and Home Science) ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਈਪੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"