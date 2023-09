ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ’ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਟੀਆਰਐਸ) ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ 16-17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ:- 17 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੀਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ (ਆਸਫ਼ ਜਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ 'ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

HYDERABAD LIBERATION DAY

ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ:- ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 1948 (ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ), SN ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। 23 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੱਚ ਤੱਥ (The True Facts Of The Hyderabad Situation) ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ:- ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਦੌਰਾਨ 42 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, 97 ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ 24 ਲਾਪਤਾ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਫੌਜ (ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਫੌਜ) ਦੇ 490 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 122 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2727 ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 102 ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 3364 ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੇ ਗੁਰੀਲਾ ਕੁਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ:- 18 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਐਨ. ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ:- 29-30 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ; ਵੀਪੀ ਮੈਨਨ, ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ; ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਥ ਕਾਡਿੰਗੀ ਵੇਲੋਦੀ ਬਣੇ:- ਮੁਲਥ ਕਾਡਿੰਗੀ ਵੇਲੋਦੀ (ਵੇਲੋਦੀ), ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ 1949 ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਥ ਕਾਡਿੰਗੀ ਵੇਲੋਦੀ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਐਮ ਕੇ ਵੇਲੋਡੀ) ਬਣਾਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 23 ਮਾਰਚ 1951 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ।