ਰਾਮਪੁਰ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਾਟਿਡ ਸਿਸਟ ਰੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਡਾਟਿਡ ਸਿਸਟ (Hydatid Cyst case in Rampur) ਅਕਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਜਿਗਰ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਾਟਿਡ ਸਿਸਟ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖਨੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ 42 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਦੁਰਲੱਭ ਹਾਈਡਾਟਿਡ ਸਿਸਟ ਦਾ ਸਫਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੰਢ

ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਾਟਿਡ ਬਿਮਾਰੀ: ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਈਡਾਟਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਟ, ਫੇਫੜਿਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ: ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 42 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (Operation after ultrasound) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਾਟਿਡ ਸਿਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MG MSC ਖਾਨੇਰੀ 'ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡੈਟਿਡ ਸਿਸਟ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਫਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਡੋਲਾ ਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੰਢ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਈਡੈਟਿਡ ਸਿਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਫ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੰਢ (A bale of 2 kg was taken out) ਕੱਢੀ ਗਈ।

ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਗੱਠ ਜਾਂ ਗੱਠ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ: ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਗੱਠ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਪੇਟ 'ਚ ਸਿਸਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਸਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ।

ਹਾਈਡੈਟਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ: ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ (The liver is most affected) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਡੈਟਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਸਟ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਠੀਏ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਸਟ ਫਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਬੱਸ

ਹਾਈਡਾਟਿਡ ਸਿਸਟ ਕੀ ਹੈ: ਹਾਈਡਾਟਿਡ ਸਿਸਟ ਕੀੜੇ (Hydatid cyst worms) ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੋਲ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਂਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਠ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਾਟਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਾਟਿਡੋਸਿਸ ਜਾਂ ਈਚਿਨੋਕੋਕੋਸਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਜੀਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਡਾਟਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?: ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਰਾਸੀਮ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਪਵਰਮ ਦੇ ਅੰਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੇਪਵਰਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੇਪਵਰਮ ਦੇ ਅੰਡੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਡੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।