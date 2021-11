ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ (India) ਦੀ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ। ਲੰਡਨ (London) ਦੇ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਡੋਮ (Millennium Dome) 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ (Final round) 'ਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ (Priyanka Chopra) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਔਰਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਔਰਤ (Mother Teresa the most successful woman in the world) ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

1874: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਸਪੀਕਰ ਸਰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਦਾ ਜਨਮ ਆਕਸਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (Prime Minister of England) ਸੀ।

1936: ਲੰਡਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪੈਲੇਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 1851 ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ।

1939: ਸੋਵੀਅਤ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਨੇਵੀ ਬੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

1965: ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਪਿੱਲੈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।

1966: ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

2000: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ (Priyanka Chopra) ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

2004: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।

2008: ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ (Mumbai terror attacks) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

