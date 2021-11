ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਪਰਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ (Terrorist attack on Mumbai) ਦੀ ਕਾਲੀ ਛਾਇਆ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ , 2008 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਟੀ, ਜਦੋਂ ਐਨਐਸਜੀ ਕਮਾਂਡੋ (NSG Commando) ਦਸਤੇ ਨੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ (Taj Hotel) ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ , 2008 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ (More than 150 killed in terrorist attack) ਗਏ ਸਨ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜਾਂਬਾਜ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਇਸ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ।ਫੌਜ, ਮਰੀਨ ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਐਨ ਐਸ ਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ (Kasab sentenced to death)ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਬਿਉਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: -

1947: ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (United Nations)ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1949 : ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ (East Germany) ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਖਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾਲ 3700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।

1961: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਯਾਤਰੀ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਰੀ ਗਗਾਰਿਨ (Yuri Gagarin of Russia) ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ।

1963 : ਕਨੇਡਾ ਏਅਰਲਾਈਨਸ (Canada Airlines) ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਡ਼ਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 118 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।

1975 : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੋਟਰ ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਗਰਾਹਮ ਹਿੱਲ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।

1993 : ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਬਖ਼ਤਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜੇ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ ਦੀ ਮੌਤ।

2006 : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੱਧ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ (Successful missile test) ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਤਫ-4 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

2007 : ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਰਫ ਪਰਵੇਜ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ।

2008 : ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।

2012 : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

