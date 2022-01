ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ (snowfall in himachal pradesh) ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲੂ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ, ਕਿਨੌਰ ਅਤੇ ਚੰਬਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ (snowfall in shimla) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ (roads closed in Shimla) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ (power supply interrupted in himachal) ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ (coldwave in hp) ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਲਾਨੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਫ਼ੇਦ ਚਾਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ (tourist enjoying snowfall in shimla) ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਰਫਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (Roads closed after Snowfall in Shimla) ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤਿਲਕਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ...

1. ਥੀਓਗ-ਚੌਪਾਲ ਰੋਡ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨੇੜੇ।

2. ਖੜ੍ਹਾ ਪੱਥਰ ਨੇੜੇ ਥੀਓਗ-ਰੋਹੜੂ ਰੋਡ।

3. ਠਿਓਗ-ਰਾਮਪੁਰ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਨਾਰਕੰਡਾ।

4. ਕੁਫਰੀ-ਗਾਲੂ-ਫਾਗੂ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਮਲਾ-ਥੀਓਗ ਸੜਕ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ NHAI, PWD ਅਤੇ MC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 01772812344, 112 ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਸਪੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਾ. ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 10 ਬਚਾਅ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।.

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ