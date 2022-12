ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ (Ambassador of India to America) ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਲਫਾਬੇਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ (Google and Alphabet CEO Sundar Pichai) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸੌਂਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ: ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਿਊ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 73ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਮੈਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਦੂਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।

ਅਥਾਹ ਸਨਮਾਨ: ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਲੌਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ (CEO of Google) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ: ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (Vision of Digital India) ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ: ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ (Indias digital future) ਵਿੱਚ USD 10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੂਮੈਨਵਿਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਿਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ NASSCOM ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟ੍ਰਾਈਵ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂਗਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।