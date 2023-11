ਵੈਸ਼ਾਲੀ : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ 'ਚ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਕੌਨਹਾਰਾ ਘਾਟ 'ਤੇ ਭੂਤ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਅਘੋਰ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਘੋਰੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਨਮ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਸਾਧਕ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ (Fair of ghosts in the crematorium) ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।