ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ(Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' (bhart jodo yatra ) ਉੱਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਜਨਸਭਾ(Jan Sabha in Surendranagar Gujarat) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਟੇਟਸ' ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰੇ ਵਾਰ,ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਬੇਦਖਲ

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ (Congress does not talk about development in elections) ਕਰਦੀ। ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ 'ਮੌਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ', 'ਨੀਚ ਆਦਮੀ' ਅਤੇ 'ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ (Making India a developed nation) ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਰਮਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ।

ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ (Prime Minister Narmada Save Movement) ਦੀ ਆਗੂ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਟਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਦਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਬੀਜ (ਕਪਾਹ ਬੀਜ) ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ 'ਲੂਣ' ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਮਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਮਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੂਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।