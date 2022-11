ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (Bharatiya Janata Party) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 181 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਓਬੀਸੀ, 44 ਪਾਟੀਦਾਰ, 15 ਖੱਤਰੀ, 26 ਐਸਟੀ ਅਤੇ 13 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 24 ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ (BJP candidate from Congress background) ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 24ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।

ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ: 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 18 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ (18 Congress MLAs switched to BJP) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮੇਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਵਲ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਅਤੇ ਹਕੂਬ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡੌਂਗੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

24 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਪਾਰਟੀ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 24 ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ (24 former Congress members who switched to BJP) ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 24 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ।

24 ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਟਿਕਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 24 ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੋਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, (1) ਝਲੋੜ- ਭਾਵੇਸ਼ ਕਟਾਰਾ, (2) ਤਲਾਲਾ- ਭਾਗਾਭਾਈ ਬਰਾਦ, (3) ਖੇਦਬ੍ਰਹਮਾ- ਅਸ਼ਵਿਨ ਕੋਤਵਾਲ, (4) ਵਿਸਾਵਦਰ। - ਹਰਸ਼ਦ। ਰਿਬਡੀਆ, (5) ਵੀਰਮਗਾਮ- ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, (6) ਜਸਦਾਨ- ਕੁੰਵਰਜੀ ਬਾਵਾਲੀਆ, (7) ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੱਖਣ- ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੋਰ, (8) ਛੋਟਾਉਦੇਪੁਰ- ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਠਵਾ- ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, (9) ਸਿੱਦਪੁਰ- ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ, (10) ) ਵਡਗਾਮ- ਮਨੀਭਾਈ ਵਾਘੇਲਾ, (11) ਅਬਦਾਸਾ- ਪਦਮੁਮਨ ਸਿੰਘ ਜਡੇਜਾ, (12) ਸਾਨੰਦ- ਕਾਨੂ ਪਟੇਲ, (13) ਜੇਤਪੁਰ- ਜੈੇਸ਼ ਰਾਡੀਆ, (14) ਜਾਮਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ- ਰਾਘਵਜੀ ਪਟੇਲ, (15) ਮਾਨਵਦਰ- ਜਵਾਹਰ ਚਾਵੜਾ, (16) ) ਥਸਾਰਾ- ਯੋਗੇਂਦਰ ਪਰਮਾਰ, (17) ਧਾਰੀ- ਜੇ.ਵੀ. ਕਾਕਡੀਆ, (18) ਬਾਲਾਸਿਨੋਰ- ਮਾਨਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, (19) ਗੋਧਰਾ- ਸੀ.ਕੇ. ਰਾਉਲਜੀ, (20) ਕਰਜਨ- ਅਕਸ਼ੈ ਪਟੇਲ, (21) ਮਾਂਡਵੀ- ਕੁੰਵਰਜੀ ਹਲਪਤੀ, (22) ਕਪੜਾ। - ਜੀਤ ਚੌਧਰੀ, (23) ਵਾਗਰਾ- ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ (24) ਨਦੀਆਦ- ਪੰਕਜ ਦੇਸਾਈ।

ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਰਬੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮੇਰਜਾ, ਜਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਹਕੂਭਾ ਜਡੇਜਾ, ਬਾਈਡ ਤੋਂ ਧਵਲ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ, ਅਤੇ ਧਰਾਂਗਧਰਾ ਤੋਂ ਪਰਸੋਤਮ ਸਾਬਰੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਕਾਸ਼ੀਕਰ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਸ਼ੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋੜਨਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।