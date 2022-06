ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ/ਰਾਏਪੁਰ: "ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ..ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਹੌਂਸਲੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ" ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਹੌਂਸਲੇ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (These girls of Raipur practice Malkhamb on tree)।

ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਨਯਾਪਾੜਾ ਸਥਿਤ ਸਰਸਵਤੀ ਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖੇਡ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਲਖੰਬ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੱਸੀ ਮਲਖੰਬ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਜਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰ

ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਲਖੰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਲਖੰਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਮਲਖੰਬ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਖੰਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮਲਖੰਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰੇਨਰ ਪਰਿੰਦਰ ਕੋਸਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਉੱਪਰ ਸੜਕ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀ: ਮਲਖੰਬ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਪਾਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਲਖੰਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਡਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜੋਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਮਲਖੰਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮਲਖੰਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ: ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਪਾਰਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। , ਰੱਸੀ ਮਲਖੰਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਦਮਾਸਨ ਨਟਰਾਜ ਆਸਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਆਸਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਰੱਸੀ ਟੰਗ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮਾ ਸਾਹੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਮਲਖੰਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ।ਜਿਵੇਂ ਸਾਧਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ।

ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਘਾਟ : ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਤਲਾ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

