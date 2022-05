ਬਿਲਾਸਪੁਰ: ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਗ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਿਲਾਸਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ (Death of a girl living in livein in Bilaspur)। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ: ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕੰਡਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦਾ (The case of Sarkanda police station area of ​​Bilaspur) ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 26 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਸ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਮਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ : ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ : ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ (Live in relation case in Bilaspur) ਵਿਗੜ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

