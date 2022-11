ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ: ਖੇਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਲਚਿਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਮਰੀ ਨਿਮੇਸ਼ ਲਾਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਾਮਾ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ(Constructed tree library) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ: ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਿਮੇਸ਼ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਿਮੇਸ਼ ਖੁਦ ਗਿਟਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ (Tree Library started with only 25 books) ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਚਿਨੀ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਝੌਂਪੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ: ਨਿਮੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ (people of the area are happy with the initiative) ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਤ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਟਾਰ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ," ਨਿਮੇਸ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਟ੍ਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ: ਕਲਚਿਨੀ ਕਰੂਸੇਡਰ ਨੇ ਟ੍ਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਨਿਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਟ੍ਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ 'ਈਕੋਸਫੀਅਰ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਡੇ ਆਰਟ ਹੱਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Project called Sunday Art Hut) ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।" ਕਾਲਜ 2021 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ WBCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਰੇਣੁਕਾ ਲਾਮਾ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਪਨ ਥਾਪਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਮੇਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। "ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਇੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ, "ਦਰਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਝੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।