ਉਤਰਾਖੰਡ/ਕੋਟਦਵਾਰ: ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਰਾਵਤ (Former CM Trivendra Rawat arrived on Pauri tour)ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਕੋਟਦੁਆਰ-ਦੁਗੱਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਾਥੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ।Gajraj came ahead of ex cm Trivendra Rawat convoy.









ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਭਜਾਇਆ





ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਚ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਭਜਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ।







ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਤਪੁਲੀ ਤੋਂ ਕੋਟਦਵਾਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਟਦੁਆਰ-ਦੁਗੱਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁੱਟੀ ਗਡੇਰਾ ਕੋਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਰਾਵਤ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ।

