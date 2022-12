ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ: ਜਸਰਾਣਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਦਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ(fire in house in firozabad ) ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ(Six people died in the incident) ਗਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 18 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡੀਐਮ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ (Announcement of compensation of two lakh rupees) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ

ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ: ਰਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਸਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਦਮ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਰਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਮਨ ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ (Fire in furniture shop due to short circuit) ਲੱਗ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 18 ਫਾਇਰ ਇੰਜਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੌਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ। ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਫਸੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ

ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਵੀ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ (Three children among the dead) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਰਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨੀਰਜ ਪਤਨੀ ਮਨੋਜ, ਹਰਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਜ, ਭਰਤ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਜ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਪਤਨੀ ਨਿਤਿਨ, ਤੇਜਸਵੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।