ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਪੌੜੀ: ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਵਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਗਦੇਵ ਰੇਂਜ ਪੌੜੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਾਬੋ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਪਲੋੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ (Action in the case of burning Guldar alive) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ 150 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ (FIR registered against 150 people including gram pradhan) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਬੁਆਖਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਗਦੇਵ ਰੇਂਜ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੱਬੋ ਚੌਕੀ ਦੇ ਐਸਆਈ ਦੀਪਕ ਪੰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਆਖਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਗਦੇਵ ਰੇਂਜ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਣ ਨਿਰੀਖਕ ਸਤੀਸ਼ਚੰਦਰ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸਪਲੋਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਈ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਦਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਲਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਿੰਜਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਲਦਾਰ 24 ਮਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਨਾਗਦੇਵ ਰੇਂਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸਪਲੋੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਲਮੋਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ।

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੁਲਦਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਤੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਗੁਲਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਸਰਿਤਾ ਦੇਵੀ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਲੋਦੀ, ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਕਲਮੋੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਐੱਸ. ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੁਲਦਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੱਬੋ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਪੰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

