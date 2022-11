ਕਾਨਪੁਰ : ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ (Accused of assaulting people and children) ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਾਲੀਆ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੌਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ (In Jaunpur area of Uttar Pradesh) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚਿੜੀਆਘਰ 'ਚ ਵੁਲਫਿਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ: ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮੀਅਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ (The decision not to release Simeon) ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਜੌਨਪੁਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਮੀਅਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੌਨਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ (Cut and seriously injured) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘਾਤਕ ਹੋ ਗਿਆ: ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਸਿਰ, ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਜੇਲ ਬੰਦ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਘੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ (ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ) ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਸਿਮੀਅਨ ਦਾ ਦੰਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘਾਤਕ ਹੋ ਗਿਆ।ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਹਰ ਦੰਦੀ ਵਿਚ ਮਾਸ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।"

"ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਾਂਦਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇੜਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।"