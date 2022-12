ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ (A network of fake mark cards) ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸੀਸੀਬੀ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਡ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਸੀਬੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ( members of the Venkateswara organization arrested) ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਡ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ: ਵੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (Institute website) ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਸ਼ਾਰਦਾ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 70 ਮੋਹਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਲੇਆਉਟ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ (Online advertising) ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਲੇਆਉਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ

ਉਹ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ., ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ (Fake cards of universities) ਦਿੱਤੇ ਗਏ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ।